«Динамо» — «Тамбов»: счет 2:0, обзор голов

победило(2:0) в матче 21 тура российской Премьер-лиги.

На 38 минуте счет открыл Вячеслав Грулев, а в концовке поединка Никола Моро удвоил результат ударом с пенальти.

Футбол. Россия. Премьер-лига Динамо — Тамбов 2:0 Голы: 1:0 Вячеслав Грулёв (38'), 2:0 Никола Моро (пенальти) (90') Динамо: Антон Шунин, Гильермо Варела, Роман Нойштедтер, Дмитрий Скопинцев, Роман Евгеньев, Никола Моро, Даниил Лесовой (Сильвестр Игбун, 81'), Arsen Zakharyan, Себастьян Шиманьски (Шарль Каборе, 90'), Даниил Фомин (Данил Липовой, 81'), Вячеслав Грулёв (Konstantin Tyukavin, 63') Тамбов: Сергей Рыжиков, Alexander Denisov, Азер Алиев, Виталий Шахов, Владислав Карапузов (Farkhod Vasiev, 65'), Denis Kaykov, Кэтэлин Карп (Aleksandr Yerkin, 65'), Юрий Бавин, Антон Терехов (Никита Дроздов, 74'), Artem Arhipov (Dmitri German, 77'), Роман Минаев (Kirill Klimov, 65') Предупреждения: Владислав Карапузов (9'), Даниил Фомин (55'), Антон Терехов (56')

«Динамо» выиграло вторую встречу подряд и вышло на 4 позицию (36). «Тамбов» идет последним. У него 13 очков на счету.