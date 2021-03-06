«Текстильщик» — «Томь»: счет матча 1:1, обзор голов

Фрагмент матча Фото: ФК «Текстильщик»
Встреча, которая прошла в Иваново, завершилась со счетом 1:1.
На 17-й минуте Максим Бачинский вывел хозяев вперед. Гости отыгрались на 63-й минуте, когда Кирилл Косарев реализовал пенальти.
Футбол. Россия. ФНЛ
Текстильщик Иваново — Томь 1:1
Голы: 1:0 Максим Бачинский (17'), 1:1 Кирилл Косарев (пенальти) (62') Текстильщик Иваново: Алексей Смирнов, Алексей Горюшкин, Денис Фомин, Yuri Morozov, Алексей Губочкин, Владислав Сысуев (Максим Батов, 90'), Максим Сидоров (Валерий Альшанский, 80'), Khachim Mashukov (Владимир Романенко, 79'), Anatoliy Katrich (Илья Мосейчук, 77'), Сергей Обивалин, Максим Бачинский Томь: Евгений Конюхов, Павел Евсеев, Виталий Денисов, Илья Зуев, Антон Синяк (Daniil Penchikov, 46'), Denis Faizullin, Artem Simonyan, Tengiz Tsikaridze (Олег Леонов, 46'), Денис Талалай, Nikita Krivtsov, Кирилл Косарев Предупреждения: Илья Зуев (51'), Максим Бачинский (55'), Yuri Morozov (59'), Денис Талалай (64'), Artem Simonyan (87')
В турнирной таблице ФНЛ «Текстильщик» занимает 14-е место (35 очков), а «Томь» — 21-е (21 очко).