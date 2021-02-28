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    «Наполи» обыграл «Беневенто»

    «Наполи» — «Беневенто»: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Наполи Беневенто Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В матче 24-го тура чемпионата Италии «Наполи» одержал домашнюю победу над «Беневенто» — 2:0.

    «Наполи»
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    «Наполи»

    Счет на 34-й минуте открыл Дрис Мертенс, а на 66-й минуте Маттео Политано.

    Неаполитанцы заканчивали матч вдесятером — на 81-й минуте Калиду Кулибали получил вторую желтую карточку.

    Футбол. Италия. Серия А
    Наполи — Беневенто 2:0
    Голы: 1:0 Дрис Мертенс (34'), 2:0 Маттео Политано (66') Наполи: Алекс Мерет, Джованни Ди Лоренцо, Калиду Кулибали, Фаузи Гулам, Амир Ррахмани, Тьемуэ Бакайоко, Фабиан, Пётр Зелиньски (Никола Максимович, 83'), Маттео Политано (Эльсеид Хюсай, 85'), Лоренцо Инсинье, Дрис Мертенс (Элиф Элмас, 82') Беневенто: Лоренцо Монтипо, Алессандро Туйя, Дам Фулон (Гаэтано Летиция, 64'), Фабио Депаоли, Federico Barba, Николас Виола, Джанлука Капрари (Марко Сау, 64'), Паскуале Скьяттарелла (Роберто Инсинье, 46'), Артур Ионицэ (Габриэле Мончини, 82'), Перпарим Хетемай, Джанлука Лападула (Адольфо Гайч, 70') Предупреждения: Калиду Кулибали (59'), Джованни Ди Лоренцо (61'), Federico Barba (80'), Калиду Кулибали (81'), Перпарим Хетемай (84')

    «Наполи» поднялся на шестое место, набрав 43 очка по итогам 23 матчей. «Беневенто» находится на 16-й строчке таблицы Серии А, имея 25 очков.

    3 марта состоятся матчи «Сассуоло» — «Наполи» и «Беневенто» — «Верона».

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