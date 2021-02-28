Федотов: Заболотный поверил в себя, вызов в сборную окрыляет его

Главный тренер «Сочи»прокомментировал разгромную победу над тульским «Арсеналом» (4:0) в 20-м туре чемпионата России.

«Непростое начало было, да и соперник был непростой. Было тревожно, "Арсенал" остро контратаковал. Стопроцентных шансов у них не было, но было несколько стандартов, а они всегда опасны в современном футболе. Но мы справились. В первом тайме "Арсенал" давал нам мало свободных зон, мы чуть грешили неточными передачами. Гол вскрыл игру, после второго мяча стало понятно, что ребята раскрепостились и выдали симпатичный, динамичный, комбинационный футбол с красивыми голами.

В перерыве обратили внимание на то, что нужно успокоиться. Делать простые передачи, убрать потери. Фланговая атака, которая привела к первому голу, была классической. Около 70 процентов голов забиваются именно после таких атак. Потом соперник, видимо, понял, и мы делали всё, что нам позволяли.

Почему у "Сочи" не получается забивать в первом тайме? Посмотрите на Лигу Европы и Лигу чемпионов, там тоже в первом тайме все напряжены. И у соперника есть силы, он хорошо сопротивляется. Хорошее было противоборство, не всегда всё получается. После перерыва мы успокоили наших ребят. А также указали на слабости противника в этой игре.

В этом сезоне "Сочи" отличается прежде всего хорошим отношением к тренировочному процессу, хорошими амбициями игроков. Ребята почувствовали вкус командной игры, вкус побед, да и вообще вкус жизни.

Антон Заболотный? Человек поверил в себя, как бы это ни выглядело в его возрасте. Он уверен в своих силах, в команде. Вызов в сборную его окрыляет. Конкуренция в команде, желание прогрессировать, несмотря на свой возраст… Сейчас и в 44 года люди подписывают контракты. Хорошее отношение к себе и тренировочному процессу», — приводит слова Федотова «Чемпионат».

«Сочи» после победы над «Арсеналом» поднялся на третье место в таблице РПЛ.