«Тамбов» — «Ротор»: счет матча 1:3, обзор голов

Счет в матче на 41-q минуте открыли хозяева. Алиев прошёл по левому флангу к штрафной и навесил к линии вратарской «Ротора», где центральные защитники упустили Архипова, который головой с нескольких метров отправил мяч в сетку.
На 54-й минуте Кипиани прорвался в штрафную «Тамбова»по правому флангу, прошёл чуть ближе к воротам и прострелил во вратарскую на Понсе, которого опередил Гигашвили — но лишь для того, чтобы срезать мяч в свои ворота.
Спустя 4 минуты Кипиани здорово навесил по центру в штрафную «Тамбова», защитники не уследили за Понсе, и на этот раз он забил сам — головой в левый угол.
На 71-й минуте «Роор» урочил преимущество. Удалось Рыжикову отразить один удар перед собой, но Кипиани чётко сыграл на добивании, отправив мяч в сетку.
Подопечные Александра Хацкевича выиграли третий матч подряд и занимают 13-е место в РПЛ, набрав 17 очков. В активе тамбовчан 13 очков и последняя, 16-я позиция.
Добавим, что 6 марта волгоградский клуб примет «Химки», а команда Сергея Первушина днем позже отправится в гости к московскому «Динамо».