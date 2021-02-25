Акинфеев с признаками ОРВИ изолирован от команды

на своем официальном сайте сообщил, что после кубкового матча со «СКА-Хабаровск» (2:0) капитан командыпочувствовал небольшое недомогание с признаками ОРВИ.

«Наш вратарь был изолирован от команды, находится под контролем врачей клуба, которые в данный момент проводят необходимые обследования», — говорится в заявлении клуба.

В связи с ситуацией с Акинфеевым ЦСКА досрочно вернул из аренды в «Урале» голкипера Илью Помазуна.

Ранее в СМИ появилась информация, что вратари Игорь Акинфеев, Владислав Тороп и защитник Игорь Дивеев сдали положительные тесты на COVID-19. Однако в официальном заявлении ЦСКА сообщается только о состоянии Акинфеева.