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    Гюндоган: В удачный день «Боруссия» может победить кого-угодно

    Футбол Манчестер Сити Футбол Англии Боруссия М Футбол Германии
    Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с менхенгладбахской «Боруссией».

    Илкай Гюндоган
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    Илкай Гюндоган

    Встреча пройдет в Будапеште из-за коронавирусных ограничений в Германии.

    «Почему мы демонстрируем хорошие результаты? Все дело в тактике, тренере, который всегда находит верные решения, в правильном настрое, в работе, которую мы делаем на тренировках.

    Мы подходим к матчам с большой уверенностью в себе. Все это помогло выдать невероятную серию.

    Я пристально следил за менхенгладбахской "Боруссией" в последние несколько месяцев, и могу сказать, что у них превосходная команда с отличным боевым настроем. В свой день они могут победить кого-угодно.

    Мы уже видели это в матче группового этапа с "Шахтером". Это мастеровитая и очень энергичная команда, которая знает, что такое драйв», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

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