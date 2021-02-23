Гюндоган: В удачный день «Боруссия» может победить кого-угодно

Полузащитник «Манчестер Сити»поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с менхенгладбахской

Встреча пройдет в Будапеште из-за коронавирусных ограничений в Германии.

«Почему мы демонстрируем хорошие результаты? Все дело в тактике, тренере, который всегда находит верные решения, в правильном настрое, в работе, которую мы делаем на тренировках.

Мы подходим к матчам с большой уверенностью в себе. Все это помогло выдать невероятную серию.

Я пристально следил за менхенгладбахской "Боруссией" в последние несколько месяцев, и могу сказать, что у них превосходная команда с отличным боевым настроем. В свой день они могут победить кого-угодно.

Мы уже видели это в матче группового этапа с "Шахтером". Это мастеровитая и очень энергичная команда, которая знает, что такое драйв», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.