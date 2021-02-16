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    РПЛ готова выделить «Тамбову» средства при выполнении определенных условий

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    На общем собрании российской Премьер-лиши обсудили ситуацию с проблемным «Тамбовом».

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    «Руководители обменялись мнениями по развитию ситуации и выполнению пунктов ранее принятой дорожной карты

    Лига, выполняя взятые на себя обязательства, поддержала досрочное выделение "Тамбову" средств, положенных от будущих обязательных выплат со стороны РПЛ.

    Средства будут выделены при условии выполнения клубом остальных пунктов дорожной карты, среди которых реструктуризация долгов по заработной плате и получение гарантий о дополнительных субсидиях из других источников.

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    • Клуб из Тамбова также уведомил лигу о снятии команды с молодежного первенства России. После 14 туров тамбовчане занимают в группе А седьмое место с 14 очками», — говорится в сообщении лиги.

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