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    Бывший капитан «Наполи» может стать игроком «Локомотива»

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    Экс-капитан итальянского «Наполи» Марек Гамшик может продолжит карьеру в московском «Локомотиве», сообщает телеканал «Матч ТВ».

    Марек Гамшик
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    Марек Гамшик

    «Железнодорожники» рассматривают возможность заключения контракта с 33-летним словацким футболистом на правах свободного агента.

    В трансфере заинтересованы новый генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко и главный тренер команды Марко Николич.

    Словак выступал за «Наполи» с 2007 по 2019 годы, став капитаном и вторым бомбардиром в истории клуба. В 520 матчах в составе «адзурри» он забил 121 гол, сделав 100 результативных передач.

    В феврале 2019 года Марек перешел в «Далянь Ифан» за 20 миллионов евро. В прошлом году он провел 14 матчей в китайской суперлиге, забив два мяча и сделав один голевой пас.

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