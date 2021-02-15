Бывший капитан «Наполи» может стать игроком «Локомотива»

Экс-капитан итальянского «Наполи»может продолжит карьеру в московском, сообщает телеканал «Матч ТВ»

«Железнодорожники» рассматривают возможность заключения контракта с 33-летним словацким футболистом на правах свободного агента.

В трансфере заинтересованы новый генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко и главный тренер команды Марко Николич.

Словак выступал за «Наполи» с 2007 по 2019 годы, став капитаном и вторым бомбардиром в истории клуба. В 520 матчах в составе «адзурри» он забил 121 гол, сделав 100 результативных передач.

В феврале 2019 года Марек перешел в «Далянь Ифан» за 20 миллионов евро. В прошлом году он провел 14 матчей в китайской суперлиге, забив два мяча и сделав один голевой пас.