Бывший капитан «Наполи» может стать игроком «Локомотива»

Марек Гамшик Фото: globallookpress.com
«Железнодорожники» рассматривают возможность заключения контракта с 33-летним словацким футболистом на правах свободного агента.
В трансфере заинтересованы новый генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко и главный тренер команды Марко Николич.
Словак выступал за «Наполи» с 2007 по 2019 годы, став капитаном и вторым бомбардиром в истории клуба. В 520 матчах в составе «адзурри» он забил 121 гол, сделав 100 результативных передач.
В феврале 2019 года Марек перешел в «Далянь Ифан» за 20 миллионов евро. В прошлом году он провел 14 матчей в китайской суперлиге, забив два мяча и сделав один голевой пас.