Примера. «Реал» в гостях у «Уэски», «Бетис» примет «Барселону»

«Алавес» — «Вальядолид» 1:0
В матче 22-го тура испанской Примеры «Алавес» одержал домашнюю победу над «Вальядолидом» со счетом 1:0.
Единственный гол на 66-й минуте забил нападающий хозяев Хоселу, которому ассистировал защитник Мартин Агиррегабирия.
Футбол. Испания. Примера
Алавес — Вальядолид 1:0
Гол: 1:0 Хоселу (66') Алавес: Фернандо Пачеко, Альберто Родригес, Рубен Дуарте, Флорьян Лежён, Чимо Наварро (Мартин Агиррегабирия, 60'), Томас Пина, Луис Риоха (Иньиго Кордоба, 60'), Эдгар Мендес, Мануэль Гарсия (Rodrigo Andres Battaglia, 82'), Лукас Перес, Хоселу (Дейверсон, 90') Вальядолид: Хорди Масип, Luis Perez, Бруно Гонсалес, Хоакин Фернандес, Лукас Оласа, Kike Perez (Кенан Кодро, 64'), Оскар Плано (Фабиан Орельяна, 79'), Пабло Эрвияс (Тони Вилья, 63'), Роке Меса (Рубен Алькарас, 64'), Феде Сан Эметерио, Шош-Зальман Вайссман (Вальдо Рубио, 79') Предупреждения: Томас Пина (10'), Чимо Наварро (40'), Бруно Гонсалес (43'), Хоакин Фернандес (48'), Мануэль Гарсия (63'), Феде Сан Эметерио (82'), Рубен Алькарас (88'), Эдгар Мендес (90')
«Алавес» победил впервые за последние семь матчей и поднялся на 15-е место. «Вальядолид» занимает 16-ю строчку.
«Леванте — Гранада»
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