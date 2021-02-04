«Зенит» разгромил «Арарат-Армению», Малком оформил дубль

одержал крупную победу надв товарищеском матче на сборе в Дубае.

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу «Зенита».

Дважды в составе питерской команды отличился бразилец Малком. Еще по голу забили Вендел и Алексей Сутормин, который реализовал пенальти.

Позже в четверг «Зенит» также сыграет с армянским клубом «Ноа».

Напомним, «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 19-ти туров.