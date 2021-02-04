«Зенит» разгромил «Арарат-Армению», Малком оформил дубль

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу «Зенита».
Дважды в составе питерской команды отличился бразилец Малком. Еще по голу забили Вендел и Алексей Сутормин, который реализовал пенальти.
Позже в четверг «Зенит» также сыграет с армянским клубом «Ноа».
Напомним, «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 19-ти туров.
Пенальти Сутормина, дубль Малкома, гол Вендела и другие яркие моменты первого матча четверга — в полном обзоре встречи #ЗенитАраратАрмения от «Зенит-ТВ»!#ГазпромТренировочныеСборы pic.twitter.com/q5bW5LI5F1— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) February 4, 2021