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    «Реал» — «Леганес». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 29-го тура Ла Лиги «Реал» — «Леганес»

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    «Реал»
    Мадридский «Реал» на своем примет «Леганес» в матче 29-го тура чемпионата Испании. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Реал»

    Мадридский «Реал» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 60 очков в 28-ми матчах. «Сливочные» одержали 18 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 4 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 59:27.

    Перед паузой на матчи сборных «Реал» благодаря дублю Мбаппе одержал волевую победу в гостях над «Вильярреалом» — 2:1. До этого мадридцы с тем же счетом переиграли другую команду из столицы Испании — «Райо Вальекано».

    «Леганес»

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    «Леганес» находится в зоне вылета, расположившись на 18-й строчке в турнирной таблице. На счету команды из одноименного города 6 побед, 9 ничьих и 13 поражений при разнице забитых и пропущенных мячей 26:43.

    В четырёх последних матчах Ла Лиги «Леганес» трижды проиграл, добыв единственную победу в поединке с «Хетафе» (1:0). В последних турах команда Борхи Хименеса уступила «Сельте» (1:2) и «Бетису» (2:3).

    Личные встречи

    В первом круге «Реал» уверенно обыграл соперника в гостях со счётом 3:0. В Кубке Испании команды вновь встретились в четвертьфинале и мадридцы снова одержали победу — 3:2 в дополнительное время.

    В последних 10-ти встречах «Реал» выиграл 7 раз, «Леганес» оказался сильнее в одном случае и один раз была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Реал» — «Леганес» с коэффициентом 2.10.

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