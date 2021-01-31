Источник: ЦСКА интересуется форвардом «Шеффилд Юнайтед»

Форвард «Шеффилд Юнайтед»попал в сферу интересов московского, сообщает Sheffield United News со ссылкой на The Sun.

По информации издания, на армейцев произвела впечатление форма игрока, показанная им в прошлом сезоне.

В минувшем сезоне 24-летний француз провел 33 матча во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи. В текущем сезоне на его счету шесть матчей в АПЛ без забитых мячей.

Действующий контракт Муссе рассчитан до 30 июня 2022 года, трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.

Впервые информация об интересе ЦСКА к Муссе появилась еще в 20016 году, когда он выступал за французский «Гавр».