Источник: ЦСКА интересуется форвардом «Шеффилд Юнайтед»

По информации издания, на армейцев произвела впечатление форма игрока, показанная им в прошлом сезоне.
В минувшем сезоне 24-летний француз провел 33 матча во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи. В текущем сезоне на его счету шесть матчей в АПЛ без забитых мячей.
Действующий контракт Муссе рассчитан до 30 июня 2022 года, трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.
Впервые информация об интересе ЦСКА к Муссе появилась еще в 20016 году, когда он выступал за французский «Гавр».