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    Дортмундская «Боруссия» взяла верх над «Аугсбургом»

    «Боруссия» Д — «Аугсбург»: счет матча 3:1, обзор голов

    Футбол Бундеслига Футбол Германии Аугсбург Боруссия Д Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу
    Дортмундская «Боруссия» одержала победу над «Аугсбургом» (3:1) в домашнем матче 19-го тура чемпионата Германии.

    Дортмундская «Боруссия»
    Дортмундская «Боруссия»

    В составе хозяев поля голами отметились Томас Делейни (26-я минута), Джейдон Санчо (63) и Феликс Удуохай (75).

    За гостей отличился Флориан Нидерлехнер (10)

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Боруссия Д — Аугсбург 3:1
    Голы: 0:1 Андре Хан (10'), 1:1 Томас Делейни (26'), 2:1 Джейдон Санчо (63'), 3:1 Феликс Удуохай (автогол) (75') Боруссия Д: Марвин Хиц, Матеу Морей (Лукаш Пищек, 78'), Рафаэл Геррейру (Нико Шульц, 84'), Матс Хуммельс, Мануэль Аканджи, Томас Делейни, Джейдон Санчо, Марко Ройс (Махмуд Дахуд, 84'), Юлиан Брандт (Jude Bellingham, 75'), Джованни Рейна, Эрлинг Холанн Аугсбург: Рафал Гикевич, Джеффри Гауэлеу, Феликс Удуохай, Рис Оксфорд, Даниэль Калиджиури, Иагу (Mads Valentin Pedersen, 77'), Карлос Груэсо (Tim Civeja, 75'), Тобиас Штробль, Флориан Нидерлехнер (Михаэль Грегорич, 65'), Марко Рихтер (Фредрик Йенсен, 65'), Андре Хан (Рубен Варгас, 65') Предупреждение: Иагу (20')

    После этой игры «Боруссия» набрала 22 очка и поднялась на пятую строчку в турнирной таблице бундеслиги. «Аугсбург» с 22 очками расположился на 13-м месте.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    В другом матче отчетного тура «Унион Берлин» на своем поле сыграл вничью с «Боруссией» из Менхенгладбаха — 1:1.

    Хозяева открыли счет на 31-й минуте — Робин Кнохе забил головой. На 59-й равновесие восстановил форвард «Боруссии» Алассан Плеа.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Унион — Боруссия М 1:1
    Голы: 1:0 Робин Кнохе (31'), 1:1 Алассан Плеа (59') Унион: Андреас Люте (Лорис Кариус, 69'), Нико Шлоттербек (Мариус Бюльтер, 79'), Марвин Фридрих, Робин Кнохе, Юлиан Рюэрсон, Нико Гисельман, Роберт Андрих, Маркус Ингвартсен, Кристиан Гентнер (Себастьян Грисбек, 66'), Тайво Авонийи (Йоэль Похьянпало, 79'), Седрик Тойхерт (Leon Dajaku, 85') Боруссия М: Ян Зоммер, Штефан Ляйнер, Рами Бенсебаини, Маттиас Гинтер, Нико Эльведи, Кристоф Крамер (Флориан Нойхаус, 58'), Денис Закария, Марку Тюрам, Ханнес Вольф (Патрик Херрман, 90'), Йонас Хофман (Ларс Штиндль, 75'), Алассан Плеа (Брил Эмболо, 90') Предупреждения: Кристоф Крамер (8'), Денис Закария (45'), Флориан Нойхаус (63'), Нико Шлоттербек (71')

    Менхенгладбахский клуб опустился на седьмое место, набрав 32 очка. «Унион Берлин», имея 29 очков, занимает восьмую строчку таблицы.

    6 февраля состоятся матчи «Майнц» — «Унион Берлин» и «Боруссия» (Менхенгладбах) — «Кельн».

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