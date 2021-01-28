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    Сульшер: В этом сезоне было много странных результатов

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказался после матча АПЛ с «Шеффилд Юнайтед» (1:2).

    Уле-Гуннар Сульшер
    Уле-Гуннар Сульшер

    «Мы полностью владели мячом, но, когда пропускаешь два нелепых гола, всегда становится сложно. Мы не создали нужное количество опасных моментов, чтобы забить достаточно голов.

    Не хватало этой магии. Игроки "Шеффилда" хорошо защищались, конечно, мы отдаём им должное за это, но и у нас не было правильных идей или решений. Первый гол — это фол, Билли Шарп врезался в Давида де Хеа. С другой же стороны, наш гол был отменён, когда фола не было, но что поделать, такой сезон. Это были две ошибки рефери.

    Второй пропущенный мяч? Его не должно было быть. Он такой нелепый и глупый. Слишком легко. Мы перестали выходить на мяч, также ему предшествовало 3-4 неверных решения, что не характерно нашей игре.

    Не будет большого разбора произошедшего. В этом сезоне было много странных результатов, но, учитывая нынешний мир, мы были самой стабильной командой, и сегодня это ударило по нам», — сказал Сульшера BBC.

    «МЮ» опустился на второе место с 40 очками. «Шеффилд Юнайтед» имеет 8 баллов и находится на дне турнирной таблицы АПЛ.

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