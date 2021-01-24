«Монако» — «Марсель»: счет матча 3:1, обзор голов

В матче 21-го тура французской Лиги 1одержал домашнюю победу надсо счетом 3:1.

Счет на 12-й минуте открыли гости — гол забил Неманья Радоньич.

После перерыва в составе победителей отличились Гильермо Марипан, Орельен Чуаэмени и Стеван Йоветич.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле на старте второго тайма и за отведенное ему время дважды ассистировал партнером, забивавшим мячи.

Футбол. Франция. Лига 1 Монако — Марсель 3:1 Голы: 0:1 Неманья Радоньич (12'), 1:1 Гильермо Марипан (48'), 2:1 Орельен Чуаэми (75'), 3:1 Стеван Йоветич (90') Монако: Бенжамен Леком, Гильермо Марипан, Кайо, Джибриль Сидибе, Бенуа Бадьяшиль, Орельен Чуаэми, Юссуф Фофана, Рубен Агилар (Александр Головин, 46'), Софьян Диоп (Крепин Дьятта, 68'), Виссам Бен-Йеддер (Стеван Йоветич, 78'), Кевин Фолланд (Пьетро Пеллегри, 90') Марсель: Стив Манданда, Хироки Сакаи, Альваро Гонсалес, Дуйе Чалета-Цар, Поль Лирола, Леонардо Балерди, Микаэль Кюизанс (Саиф-Эдин Хауи, 76'), Пап Гуй, Неманья Радоньич (Димитри Пайет, 68'), Дарио Бенедетто (Аркадиуш Милик, 58'), Флорьян Товен (Валер Жермен, 67') Предупреждения: Леонардо Балерди (21'), Хироки Сакаи (49'), Альваро Гонсалес (76'), Крепин Дьятта (81'), Саиф-Эдин Хауи (82'), Александр Головин (90'), Пап Гуй (90'), Юссуф Фофана (90')

«Монако» занимает четвертое место, набрав 36 очков в 21-м матче. «Марсель» занимает шестую строчку таблицы Лиги 1. У команды Андре Виллаша-Боаша 32 очка после 20 игр.

30 января «Марсель» примет «Ренн». «Монако» 31 января встретится в гостях с «Нантом».