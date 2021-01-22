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    Быстров: Кокорин — молодец, не испугался

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    Бывший футболист сборной России Владимир Быстров признался, что его приятно удивило решение нападающего «Спартака» Александра Кокорина продолжить карьеру в «Фиорентине».

    Владимир Быстров
    Владимир Быстров

    «Будем в него верить, для Саши это вызов. Он молодец, не испугался, удачи ему.

    Кокорину нужно будет себя показать, что в "Спартаке" на него зря не рассчитывали. В "Сочи" на него никто не давил, поэтому был результат», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

    Кокорин выступает за «Спартак» с лета 2020 года. Всего за «красно-белых» он провел 10 матчей, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.

    Ранее стало известно, что Кокорин готов пойти на снижение зарплаты ради перехода в «Фиорентину».

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