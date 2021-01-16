«Спартак» отказался от товарищеского матча с «Зенитом» в ОАЭ

Московский «Спартак» отказался от проведения товарищеского матча с петербургским «Зенитом» на сборе в ОАЭ.

Об этом заявил главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак, отвечая на вопрос о том, планируется ли проведение встречи.

«Нет, "Спартак" отказался. Мы предложили — хотели бы сыграть с ними, учитывая все сложности, особенно со спарринг-партнерами, но у "Спартака" уже своя программа, и они не смогут с нами сыграть», — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».

В то же время медиадиректор «Спартака» Антон Фетисов опроверг слова Семака, заявив, что его клуб не отказывался от матча.

«Я точно так же могу сказать, что "Зенит" отказался. Мы хотели играть 6 февраля, а они — 8-го. Мы предложили сыграть 7 февраля, потому что 8-го вылет обратно в Россию, а "Зенит" задерживается.

Мы предложили им две даты, а они одну, в итоге не смогли договориться», — приводит слова Фетисова ТАСС.