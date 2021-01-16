ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Уэйн Руни10 определяющих моментов в карьере Руни. Легенда «МЮ» завершила карьеру игрока
  • 18:36
    • «Спартак» отказался от товарищеского матча с «Зенитом» в ОАЭ
  • 18:16
    • Германия выиграла женскую эстафету в Оберхофе, Россия — четвертая
  • 17:51
    • «Металлург» на домашней арене одолел «Салават Юлаев»
  • 17:14
    • «Интернасьонал» стал партнером Konami
  • 15:20
    • «Арсенал» договорился о расторжении контракта с Озилом
    Все новости спорта

    «Спартак» отказался от товарищеского матча с «Зенитом» в ОАЭ

    Футбол Зенит Спартак Футбол России Товарищеские матчи
    Московский «Спартак» отказался от проведения товарищеского матча с петербургским «Зенитом» на сборе в ОАЭ.

    «Зенит» — «Спартак»
    «Зенит» — «Спартак»

    Об этом заявил главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак, отвечая на вопрос о том, планируется ли проведение встречи.

    «Нет, "Спартак" отказался. Мы предложили — хотели бы сыграть с ними, учитывая все сложности, особенно со спарринг-партнерами, но у "Спартака" уже своя программа, и они не смогут с нами сыграть», — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».

    В то же время медиадиректор «Спартака» Антон Фетисов опроверг слова Семака, заявив, что его клуб не отказывался от матча.

    «Я точно так же могу сказать, что "Зенит" отказался. Мы хотели играть 6 февраля, а они — 8-го. Мы предложили сыграть 7 февраля, потому что 8-го вылет обратно в Россию, а "Зенит" задерживается.

    Мы предложили им две даты, а они одну, в итоге не смогли договориться», — приводит слова Фетисова ТАСС.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Челси» прервать серию «Фулхэма»?
  • «Фулхэм» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.36
    •
  • Продолжит ли ПСЖ свою победную серию матчем с «Анже»?
  • «Анже» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • Выстоят ли «святые» на «Кинг Пауэр»?
  • «Лестер» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБесплатная ставка $40 ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБесплатная ставка €20 + бонус до €100 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    •  Играть Супер-бонус новым игрокам
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.60
  • Экспресс дня 16 января
  • Сегодня в 23:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Фулхэм — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Анже — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Лестер — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Барселона — Атлетик
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Интер — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Прогноз на матч Страсбур — Сент-Этьен
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Питтсбург — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 20:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры