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    «Манчестер Сити» — «Реал». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 1/16 финала Лиги Чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал»

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    Килиан Мбаппе
    «Манчестер Сити» на своем поле сыграет с мадридским «Реалом» в рамках первого стыкового матча (1/16 финала) Лиги Чемпионов. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» в последний момент пробился в плей-офф Лиги Чемпионов, заняв 22-е место в таблице на общем этапе. «Горожане» одержали 3 победы, 2 раза сыграли вничью и потерпели 3 поражения, набрав итоговые 11 очков. Разница забитых и пропущенных мячей составила 18:14.

    Команда Хосепа Гвардиолы неровно провела общий этап, провалив вторую ее часть. Начиная с крупного поражения от «Спортинга» (1:4) в 4-туре «горожане» затем сыграли вничью с «Фейеноордом» (3:3) и уступили «Ювентусу» (0:2) с «ПСЖ» (2:4). И только волевая победа над «Брюгге» (3:1) в последнем туре вытащила «Манчестер Сити» в плей-офф.

    «Горожане» занимают пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 41 очко в 24-х матчах. В крайнем туре «Манчестер Сити» разгромно проиграл в гостях «Арсеналу» — 1:5.

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    «Реал»

    Действующий обладатель Лиги Чемпионов завершил общий этап на 11-месте в таблице, набрав 15 очков. «Реал» одержал пять побед и трижды проиграл, забив 20 голов и пропустив 12 мячей в свои ворота.

    В первых пяти турах мадридцы обыграли две немецкие команды — «Штутгарт» (3:1) и дортмундскую «Боруссию» (5:2), но уступили «Лиллю» (0:1), «Милану» (1:3) и «Ливерпулю» (0:2). Затем «Реал» все-таки взял инициативу в свои руки, обыграв «Аталанту» (3:2), «Зальцбург» (5:1) и «Брест» (3:0).

    Команда Карло Анчелотти возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 50 очков в 23-х матчах. В крайнем туре «Реал» поделил очки в дерби с «Атлетико» — 1:1.

    Личные встречи

    Команды встречались между собой в трех последних сезонах Лиги Чемпионов. В полуфинале 2022 года сильнее оказался «Реал» (3:4 в гостях и 3:1 дома). «Манчестер Сити» взял реванш в полуфинале следующего сезона (1:1 в гостях и 4:0 дома), а в четвертьфинале прошлого года мадридцы прошли дальше по пенальти (3:3 в Мадриде и 1:1 в Манчестере).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Реал» с коэффициентом 2.35.

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