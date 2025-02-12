12 февраля в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов «Монако» на своем поле сыграет против «Бенфики». Начало игры — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Монако» — «Бенфика», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Монако»

Турнирное положение: «Монако» по итогам основного раунда Лиги чемпионов занял 17-ю позицию, что и обеспечило ему выступление в стыковых матчах.

Команда набрала 13 баллов благодаря победам над «Барселоной», «Црвеной Звездой», «Болоньей» и «Астон Виллой», а также ничьей с «Динамо» Загреб.

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках 21-го тура французского первенства «Монако» на чужом поле потерпел разгром от ПСЖ (1:4).

В своем национальном чемпионате коллектив находится на четвертой позиции в зоне Лиги чемпионов с отрывом в два балла от пятой строчки, которая находится вне данной зоны.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмированы — Камара, Диоп, Синго, Тезе и Балогун, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в девяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Монако» проиграл пять раз при трех победах и одной ничьей.

Такие результаты сулят хозяевам не лучшие шансы на победу, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть, что нынешний соперник находится в хорошей форме.

Сразу трое игроков — лучшие бомбардиры команды в Лиге чемпионов текущего сезона с двумя голами.

«Бенфика»

Турнирное положение: «Бенфика» по итогам основного раунда Лиги чемпионов заняла 16-ю позицию, что и обеспечило ей выступление в стыковых матчах.

Команда также набрала 13 баллов благодаря победам над «Црвеной Звездой», «Атлетико», нынешним соперником и «Ювентусом», а также ничьей с «Динамо» Загреб.

Последние матчи: в своем прошлом поединке, который пришелся на португальское первенство, «Бенфика» на своем поле обыграл «Морейренсе» (3:2).

В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 21-го поединка находится на второй позиции, лишь на четыре очка отставая от лидера — «Спортинга», а также на четыре балла опережая третий «Порту».

Не сыграют: травмированы — Кабрал, Ди Мария и Тиаго Гувея, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех предыдущих матчах в разных турнирах «Бенфика» выиграла, а в девяти последних поединках победила семь раз при двух поражениях.

Такие результаты сулят гостям неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть не слишком убедительную форму соперника в последнее время.

Вангелис Павлидис — лучший бомбардир команды в текущем розыгрыше Лиги чемпионов с пятью голами.

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей «Монако» выиграл

в трех последних матчах «Бенфика» выиграла

в шести из семи последних матчей «Бенфики» забивали больше 3,5 голов.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Монако» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.30. Ничья — в 3.65, победа «Бенфики» — в 2.90.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.15.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника. При этом в данных поединках забивали больше 2,5 голов.

Между тем, в трех из четырех последних матчей хозяев были реализованы оба данных сценария.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в шести из семи последних матчей «Бенфики».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.60