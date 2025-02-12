Монако
Бенфика
«Монако»
Турнирное положение: «Монако» по итогам основного раунда Лиги чемпионов занял 17-ю позицию, что и обеспечило ему выступление в стыковых матчах.
Команда набрала 13 баллов благодаря победам над «Барселоной», «Црвеной Звездой», «Болоньей» и «Астон Виллой», а также ничьей с «Динамо» Загреб.
Монако — Бенфика: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках 21-го тура французского первенства «Монако» на чужом поле потерпел разгром от ПСЖ (1:4).
В своем национальном чемпионате коллектив находится на четвертой позиции в зоне Лиги чемпионов с отрывом в два балла от пятой строчки, которая находится вне данной зоны.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Не сыграют: травмированы — Камара, Диоп, Синго, Тезе и Балогун, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в девяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Монако» проиграл пять раз при трех победах и одной ничьей.
Такие результаты сулят хозяевам не лучшие шансы на победу, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть, что нынешний соперник находится в хорошей форме.
Сразу трое игроков — лучшие бомбардиры команды в Лиге чемпионов текущего сезона с двумя голами.
«Бенфика»
Турнирное положение: «Бенфика» по итогам основного раунда Лиги чемпионов заняла 16-ю позицию, что и обеспечило ей выступление в стыковых матчах.
Команда также набрала 13 баллов благодаря победам над «Црвеной Звездой», «Атлетико», нынешним соперником и «Ювентусом», а также ничьей с «Динамо» Загреб.
Последние матчи: в своем прошлом поединке, который пришелся на португальское первенство, «Бенфика» на своем поле обыграл «Морейренсе» (3:2).
В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 21-го поединка находится на второй позиции, лишь на четыре очка отставая от лидера — «Спортинга», а также на четыре балла опережая третий «Порту».
Не сыграют: травмированы — Кабрал, Ди Мария и Тиаго Гувея, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех предыдущих матчах в разных турнирах «Бенфика» выиграла, а в девяти последних поединках победила семь раз при двух поражениях.
Такие результаты сулят гостям неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть не слишком убедительную форму соперника в последнее время.
Вангелис Павлидис — лучший бомбардир команды в текущем розыгрыше Лиги чемпионов с пятью голами.
Статистика для ставок
- в трех из пяти последних матчей «Монако» выиграл
- в трех последних матчах «Бенфика» выиграла
- в шести из семи последних матчей «Бенфики» забивали больше 3,5 голов.
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: «Монако» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.30. Ничья — в 3.65, победа «Бенфики» — в 2.90.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.15.
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Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника. При этом в данных поединках забивали больше 2,5 голов.
Между тем, в трех из четырех последних матчей хозяев были реализованы оба данных сценария.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.90.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в шести из семи последних матчей «Бенфики».
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.60