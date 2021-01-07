«Милан» — «Ювентус»: счет матча 1:3, обзор голов

Туринскийодержал выездную победу над(3:1) в матче 16-го тура чемпионата Италии.

В составе победителей дубль оформил Федерико Кьеза. Оба раза ему ассистировал Пауло Дибала. Еще один мяч забил Уэстон Маккени.

За хозяев поля отличился Давид Калабрия.

Футбол. Италия. Серия А Милан — Ювентус 1:3 Голы: 0:1 Федерико Кьеза (18'), 1:1 Давиде Калабрия (41'), 1:2 Федерико Кьеза (62'), 1:3 Уэстон Маккенни (76') Милан: Джанлуиджи Доннарумма, Диогу Далот (Дэниел Мальдини, 81'), Алессио Романьоли, Тео Эрнандес, Симон Кьер (Андреа Конти, 81'), Давиде Калабрия (Pierre Kalulu, 81'), Самуэль Кастильехо (Лоренцо Коломбо, 87'), Хакан Чалханоглу, Jens Petter Hauge (Браим Диас, 67'), Франк Кессье, Рафаэл Леау Ювентус: Войцех Щенсны, Маттейс де Лигт, Данило, Леонардо Бонуччи, Gianluca Frabotta (Мерих Демирал, 87'), Аарон Рэмси (Федерико Бернардески, 74'), Федерико Кьеза (Деян Кулушевски, 63'), Адриен Рабьо, Родриго Бентанкур (Артур, 74'), Криштиану Роналду, Пауло Дибала (Уэстон Маккенни, 63') Предупреждения: Родриго Бентанкур (60'), Данило (72'), Алессио Романьоли (90')

«Россонери» потерпели первое поражение в сезоне. Подопечные Стефано Пиоли до этой встречи оставались единственным коллективом в пяти топовых лигах Европы, кто шел без поражений.

«Милан» продолжает возглавлять турнирную таблицу Серии А. «Ювентус» переместился на четвертую строчку. 0