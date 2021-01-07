Д'Аверса вернулся на пост наставника «Пармы»

Итальянскаяна своем официальном сайте объявила о возвращениина должность главного тренера команды.

Д'Аверса уже работал в «Парме» с декабря 2016-го по август 2020 года. Под его руководством желто-синие вернулись в Серию А.

В минувшем сезоне команда финишировала на 11-м месте, после чего 45-летний тренер был уволен.

Сезон Серии А 2020/21 «Парма» начала под руководством бывшего тренера «Лечче» Фабио Ливерани, который был уволен 7 января.

В среду, 6 января, «Парма» уступила 0:3 в выездном матче с «Аталантой», потерпев четвертое поражение подряд.

После 16 туров команда находится в зоне вылета, занимая 18-е место и набрав 12 очков.

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