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    «Арсенал» разгромил «Вест Бромвич», Ляказетт оформил дубль

    «Вест Бромвич» — «Арсенал»: счет матча 0:4, обзор голов

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    Лондонский «Арсенал» одержал выездную победу над «Вест Бромвичем» (4:0) в матче 17-го тура чемпионата Англии.

    «Арсенал»
    «Арсенал»

    «Канониры» открыли счет на 23-й минуте. Тирни здорово ускорился на левом фланге атаки, дважды обыграл Ферлонга, вошел в чужую штрафную и прицельно пробил в дальний верхний угол ворот.

    На 29-й минуте Ляказетт классной передачей в касание нашел свободного Смита на правом краю чужой штрафной и тот прострелил низом во вратарскую, где Сака оставалось поразить пустые ворота «Вест Бромвича».

    На 61-й минуте Сака вошел в штрафную хозяев с правого фланга атаки и навесил во вратарскую, где Аджайи при попытке сыграть на перехвате срезал мяч в штангу.

    Добить попытался Смит, но его удар пришелся в того же Аджайи, и только с третьей попытки Ляказетт из центра штрафной оказался точен.

    А на 65-й минуте Обамеянг отпасовал у чужой штрафной левее на Тирни и тот прострелил во вратарскую, где Ляказетт ударом в касание расстрелял ворота «Вест Брома».

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Вест Бромвич — Арсенал Лондон 0:4
    Голы: 0:1 Киран Тирни (23'), 0:2 Букайо Сака (28'), 0:3 Александр Ляказетт (60'), 0:4 Александр Ляказетт (64') Вест Бромвич: Сэм Джонстон, Дарнелл Ферлонг, Адесево Аджайи, Бранислав Иванович (Кайл Бартли, 66'), Dara O'Shea, Мэтт Филлипс (Реким Харпер, 81'), Грэйди Диангана (Чарльз Остин, 46'), Матеус Перейра, Конор Галлахер, Ромен Сойерс, Каллум Робинсон Арсенал Лондон: Бернд Лено, Эктор Бельерин (Эйнсли Мэйтленд-Найлс, 54'), Киран Тирни, Rob Holding, Pablo Mari, Букайо Сака (Виллиан, 71'), Даниель Себальос, Пьер-Эмерик Обамеянг, Эмиль Смит Роув (Джозеф Уиллок, 77'), Гранит Джака, Александр Ляказетт Предупреждения: Эктор Бельерин (41'), Конор Галлахер (70'), Даниель Себальос (87')

    «Арсенал» победил в третьем туре подряд, команда находится на 11-й строчке таблицы АПЛ. «Вест Бромвич» занимает 19-ю строчку. 0

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