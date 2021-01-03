«Вест Бромвич» — «Арсенал»: счет матча 0:4, обзор голов

«Канониры» открыли счет на 23-й минуте. Тирни здорово ускорился на левом фланге атаки, дважды обыграл Ферлонга, вошел в чужую штрафную и прицельно пробил в дальний верхний угол ворот.
На 29-й минуте Ляказетт классной передачей в касание нашел свободного Смита на правом краю чужой штрафной и тот прострелил низом во вратарскую, где Сака оставалось поразить пустые ворота «Вест Бромвича».
На 61-й минуте Сака вошел в штрафную хозяев с правого фланга атаки и навесил во вратарскую, где Аджайи при попытке сыграть на перехвате срезал мяч в штангу.
Добить попытался Смит, но его удар пришелся в того же Аджайи, и только с третьей попытки Ляказетт из центра штрафной оказался точен.
А на 65-й минуте Обамеянг отпасовал у чужой штрафной левее на Тирни и тот прострелил во вратарскую, где Ляказетт ударом в касание расстрелял ворота «Вест Брома».
«Арсенал» победил в третьем туре подряд, команда находится на 11-й строчке таблицы АПЛ. «Вест Бромвич» занимает 19-ю строчку. 0