«Бетис» — «Севилья»: 1:1, обзор голов

В матче 17-го тура чемпионата Испаниина своем поле сыграл вничью с— 1:1.

Нападающий гостей Сусо открыл счет на 48-й минуте, отправив мяч в сетку мощным ударом после прострела с левого фланга.

Спустя пять минут «Бетис» получил право на 11-метровый удар, который успешно реализовал Серхио Каналес.

Хозяева могли повести на 75-й минуте, когда получили право еще на один одиннадцатиметровый, но Набиль Фекир не реализовал удар.

Футбол. Испания. Примера Бетис — Севилья 1:1 Голы: 0:1 Сусо (48'), 1:1 Серхио Каналес (пенальти) (53') Бетис: Клаудио Браво, Виктор Руис, Эмерсон, Айсса Манди, Хуан Миранда, Набиль Фекир, Серхио Каналес (Paul Akouokou, 81'), Диего Лайнес, Родригес Гидо, Айтор Руйбаль (Родриго Эрнандес, 89'), Лоренсо Морон (Борха Иглесиас, 84') Севилья: Яссин Буну, Жюль Кунде, Хесус Навас, Маркос Акунья, Диего Карлос, Неманья Гудель, Жоан Жордан (Оскар Родригес, 77'), Оливер Торрес (Иван Ракитич, 46'), Лукас Окампос (Алейш Видаль, 90'), Сусо (Мунир Эль-Хаддади, 77'), Люк де Йонг (Юссеф Эн-Несири, 46') Предупреждения: Хуан Миранда (20'), Виктор Руис (28'), Оливер Торрес (42'), Родригес Гидо (45'), Диего Лайнес (58'), Эмерсон (85'), Иван Ракитич (89')

Команда Хулена Лопетеги осталась на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 27 очков. «Бетис» поднялся на 9-ю строчку — 20 очков. 0