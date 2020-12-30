Эллардайс: Я был шокирован, увидев такую плохую игру «Вест Бромвича»

Главный тренер «Вест Бромвича»прокомментировал крупное поражение в матче с(0:5).

«Я считаю, что "Лидс" великолепен. Они перебегали нас, выиграли 5:0, и они этого заслужили.

Я был шокирован, увидев такую ​​плохую игру. Нам нужно много работать, чтобы исправить это. Стабильность — это все для нас.

Жизнь станет трудной, если мы не сможем быстро добиться результатов. Нам нужно убедиться, что мы не устроим еще одно подобное выступление.

Матч с "Ливерпулем" (1:1) был фантастическим, но, к сожалению, сегодня все было ужасно», — приводит слова Эллардайса BBC.

«Лидс» набрал 23 очка и поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице премьер-лиги. «Вест Бромвич», имея в активе восемь очков, занимает 19-е место. 0