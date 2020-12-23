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    Каррера может возглавить «Локомотив», заявил Андронов

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    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в ближайшее время может занять пост наставника «Локомотива». Об этом рассказал известный комментатор Алексей Андронов.

    Массимо Каррера
    Массимо Каррера

    Ранее на этой неделе Каррера покинул греческий АЕК, в котором работал с декабря 2019 года.

    «Больше всего это должно волновать Николича. Карреру в "Локо" активно лоббирует близкий к нему агент Гурцкая. Шансы весьма велики», — написал Андронов в своем телеграм-канале.

    Марко Николич возглавил «Локомотив» перед началом текущего сезона. После 19-ти туров «железнодорожники» занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

  • Источник: Кикнадзе уволят из «Локомотива»
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    • Напомним, «Спартак» под руководством Карреры в 2018 году впервые за 16 лет стал победителем чемпионата России. 0

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