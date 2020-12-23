Каррера может возглавить «Локомотив», заявил Андронов

Бывший главный тренер «Спартака»в ближайшее время может занять пост наставника. Об этом рассказал известный комментатор Алексей Андронов.

Ранее на этой неделе Каррера покинул греческий АЕК, в котором работал с декабря 2019 года.

«Больше всего это должно волновать Николича. Карреру в "Локо" активно лоббирует близкий к нему агент Гурцкая. Шансы весьма велики», — написал Андронов в своем телеграм-канале.

Марко Николич возглавил «Локомотив» перед началом текущего сезона. После 19-ти туров «железнодорожники» занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Напомним, «Спартак» под руководством Карреры в 2018 году впервые за 16 лет стал победителем чемпионата России. 0