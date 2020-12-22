Источник: Кикнадзе уволят из «Локомотива»

Генеральный директор «Локомотива»может уйти со своего поста.

«Василий Кикнадзе может покинуть клуб в самое ближайшее время. Если это произойдет, то главным кандидатом на должность будет Ларин, работающий сейчас в "Чертаново".

Юрий Нагорных же, скорее всего, займет пост председателя совета директоров», — приводит слова источника «Чемпионат».

Напомним, Кикнадзе стал генеральным директором «Локомотива» в декабре 2018 года.

Под его руководством клуб выиграл Кубок России в сезоне-2018/19, а также Суперкубок страны в 2019 году.

Действующим председателем совета директоров москвичей является Анатолий Мещеряков. 0