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    Источник: Кикнадзе уволят из «Локомотива»

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    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе может уйти со своего поста.

    Василий Кикнадзе
    Василий Кикнадзе

    «Василий Кикнадзе может покинуть клуб в самое ближайшее время. Если это произойдет, то главным кандидатом на должность будет Ларин, работающий сейчас в "Чертаново".

    Юрий Нагорных же, скорее всего, займет пост председателя совета директоров», — приводит слова источника «Чемпионат».

    Напомним, Кикнадзе стал генеральным директором «Локомотива» в декабре 2018 года.

    Под его руководством клуб выиграл Кубок России в сезоне-2018/19, а также Суперкубок страны в 2019 году.

    Действующим председателем совета директоров москвичей является Анатолий Мещеряков. 0

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