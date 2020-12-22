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    Назван игрок 2020 года в сборной Испании

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    Marca признала полузащитника Санти Касорлу лучшим игроком сборной Испании 2020 года.

    Санти Касорла
    Санти Касорла

    Напомним, что 36-летний футболист вернулся в состав национальной команды весной 2019 года. До этого он не выступал за Испанию пять лет.

    В рамках квалификации к чемпионату Европы 2021 года Касорла сыграл за сборную четыре матча — в игре с Фарерскими островами он провёл на поле все 90 минут, в матче с норвежцами вышел на 64-й минуте, в игре с Мальтой провёл на поле 53 минуты и забил гол, а в матче с Румынией был заменён на 68-й минуте.

    Стоит отметить, что минувшим летом Касорла перешел из «Вильярреала» в катарский «Аль-Садд». До этого испанец успел поиграть за «Рекреативо», «Малагу» и «Арсенал». Вместе с «канонирами» Касорла по три раза брал Кубок и Суперкубок Англии, а со сборной Испании стал двукратным чемпионом Европы (2008, 2012). 0

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