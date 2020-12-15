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    Экс-президент ФНЛ Ефремов станет вице-президентом «Урала»

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    Бывший президент ФНЛ Игорь Ефремов в ближайшее время займет пост вице-президента «Урала».

    Игорь Ефремов
    Игорь Ефремов

    Об этом сообщил президент «Урала» Григорий Иванов.

    « Игорь Ефремов станет вице-президентом "Урала". Полномочия у него будут самые широкие — весь спортивный блок мы отдадим ему. Он будет входить и в селекционный отдел, и в трансферный отдел, также он будет отвечать за молодежную команду, "Урал-2". Он будет отвечать за все это.

    Я знаю Игоря Викторовича очень давно, лет 25 — мы давно дружим. Думаю, его приход поможет развитию клуба, поможет нам сделать шаг вперед», — приводит слова Иванова ТАСС.

    Напомним, Ефремов на прошлой неделе покинул пост главы ФНЛ. Эту должность он занимал с 2010 года. 0

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