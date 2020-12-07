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    Халк объявил об уходе из «Шанхай СИПГ»

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    Бразильский нападающий Халк объявил об уходе из «Шанхай СИПГ», за который он выступал с 2016 года.

    «Сегодня очень важный день, так как я прощаюсь с "Шанхай СИПГ", командой, которая приняла меня с большой любовью. Я благодарен болельщикам, которые поддерживали меня более четырех лет.

    Хочу также выразить благодарность игрокам и руководству клуба. Мы многого достигли вместе, выиграли Суперлигу и Суперкубок. Бывали моменты, когда нам приходилось преодолевать трудности, но мы всегда доверяли друг другу, проявляли единство и волю к победе. Как и прежде в моей карьере, я оставляю в клубе много друзей.

    Я следую своему пути, имея профессиональный опыт, которым очень горжусь!»— написал Халк на своей странице в Instagram.

    Ранее появилась информация о том, что в услугах Халка заинтересованы «Зенит» и «Порту». 0

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