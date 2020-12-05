ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Зинедин ЗиданЗидан способен все исправить. Но хочет ли он продолжить работу?
  • 09:54
    • Нойер — лучший вратарь года по версии ESPN
  • 09:15
    • Трент, ван Дейк и Робертсон — лучшие защитники 2020 года по версии ESPN
  • 09:10
    • Неймар, Верратти и Мбаппе не сыграют против «Монпелье»
  • 08:42
    • Bild: Зидан лично созвонился с Собослаи
  • 00:17
    • «Химки» потерпели поражение от «Баварии»
    Все новости спорта

    Клопп: Кто бы ни был здоров или травмирован, мы остаемся «Ливерпулем»

    Футбол АПЛ Футбол Англии Вулверхэмптон Ливерпуль Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Немецкий наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп дал интервью в преддверии матча с «Вулверхэмптоном» и затронул тему травм.

    Юрген Клопп
    Юрген Клопп

    «Кто бы ни был здоров или травмирован, мы остаемся "Ливерпулем". Это означает, что мы хотим выиграть матч.

    Полагаю, большинство людей думает, что мы должны выиграть. Когда кто-то рассуждает о матче до или после него, то никто не говорит о доступных игроках. Никто не позволит вам использовать такую ситуацию в качестве оправдания. И мы не собираемся этого делать.

    Это не тот сезон, перед началом которого ты ставишь цель и говоришь, что мы обязательно должны быть там-то и там-то. Все пытаются выжить, все. Некоторым командам, очевидно, повезло больше с травмами, чем другим», — приводит слова Клоппа Goal. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продлит ли «Спартак» серию поражений «Тамбова»?
  • «Спартак» — «Тамбов». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • Воспользуется ли «Рубин» проблемами «Локомотива»?
  • «Локомотив» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 3.18
    •
  • Начнет ли «Реал» выпутываться из игрового кризиса?
  • «Севилья» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.26
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.59
  • Экспресс дня 5 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Спартак — Тамбов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  3.18
  • Прогноз на матч Локомотив — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Севилья — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.44
  • Прогноз на матч Челси — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Зенит — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Краснодар — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Монпелье — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Бавария — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры