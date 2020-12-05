Клопп: Кто бы ни был здоров или травмирован, мы остаемся «Ливерпулем»

Немецкий наставник «Ливерпуля»дал интервью в преддверии матча с «Вулверхэмптоном» и затронул тему травм.

«Кто бы ни был здоров или травмирован, мы остаемся "Ливерпулем". Это означает, что мы хотим выиграть матч.

Полагаю, большинство людей думает, что мы должны выиграть. Когда кто-то рассуждает о матче до или после него, то никто не говорит о доступных игроках. Никто не позволит вам использовать такую ситуацию в качестве оправдания. И мы не собираемся этого делать.

Это не тот сезон, перед началом которого ты ставишь цель и говоришь, что мы обязательно должны быть там-то и там-то. Все пытаются выжить, все. Некоторым командам, очевидно, повезло больше с травмами, чем другим», — приводит слова Клоппа Goal. 0