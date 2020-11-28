«Вольфсбург» — «Вердер»: счет 5:3, обзор голов

В матче 9 тура немецкой Бундеслигинабрал очередные три очка, обыграв домасо счетом 5:3.

Счет открыл Леонардо Биттенкурт и вывел гостей вперед. Голы Боте Баку и Джона Брукса быстро вывели «волков» на первое место в матче. Кевин Мевальд сравнял до перерыва, однако в раздевалку команды ушли при преимуществе хозяев — забил Ваут Вегхорст.

Счет 3:3 сделал Джон Брукс, оформив автогол. В конце встречи Вегхорст и Бартош Бялек установили окончательный результат.

Футбол. Германия. Бундеслига Вольфсбург — Вердер 5:3 Голы: 0:1 Леонардо Биттенкорт (13'), 1:1 Боте Баку (22'), 2:1 Джон Энтони Брукс (25'), 2:2 Kevin Moehwald (36'), 3:2 Ваутер Вегорст (37'), 3:3 Джон Энтони Брукс (автогол) (47'), 4:3 Ваутер Вегорст (76'), 5:3 Бартош Бялек (90') Вольфсбург: Коэн Кастельс, Maxence Lacroix, Жером Руссийон (Пауло Силва, 81'), Боте Баку, Джон Энтони Брукс, Йосип Брекало (Жоао Виктор, 90'), Ренато Штеффен (Максимилиан Филипп, 65'), Адмир Мехмеди (Бартош Бялек, 81'), Ксавер Шлагер, Максимилиан Арнольд, Ваутер Вегорст Вердер: Иржи Павленка, Омер Топрак, Теодор Гебре Селасси, Марко Фридль, Людвиг Аугустинсон, Милот Рашица (Тахит Чон, 72'), Леонардо Биттенкорт (Феликс Агу, 72'), Jean-Manuel Mbom (Kevin Moehwald, 32'), Максимилиан Эггештайн, Кристиан Гросс (Ник Вольтемаде, 85'), Юя Осако (Дейви Зельке, 85') Предупреждения: Jean-Manuel Mbom (24'), Kevin Moehwald (58'), Maxence Lacroix (73'), Kevin Moehwald (80'), Максимилиан Арнольд (82')

«Вольфсбург» остается небитым в этом сезоне и уже занимает 5 место. «Вердер» идет десятым. У «бременцев» 11 баллов. 0