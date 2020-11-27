Зинченко: Я свое мнение могу засунуть в одно место, но итог матча Швейцария — Украина должен был решаться на футбольном поле

Полузащитник сборной Украинызаявил, что его возмутило решение УЕФА засчитать национальной команде техническое поражение в матче Лиги наций против Швейцарии.

Накануне матча, который должен был состояться 17 ноября, департамент здравоохранения швейцарского Люцерна принял решение перевести на карантин всю делегацию сборной Украины из-за положительных результатов тестов на коронавирус у некоторых футболистов команды.

После решения УЕФА сборная Украины опустилась на последнее место в группе и вылетела в Лигу B.

«Эта новость застала всех врасплох. Эмоции были сразу, сейчас уже полегче. У меня в голове много мыслей, но скажу одно — это полностью несправедливое решение. Я понимаю, что мой комментарий ничем не сможет помочь. Я свое мнение, как говорится, извините за выражение, могу засунуть в одно место, но итог таких матчей в таких турнирах должен решаться по спортивному принципу, на футбольном поле.

Я надеюсь, что наша ассоциация футбола сделает все от себя возможное, чтобы изменить решение УЕФА. Я уверен в этом. Выиграв 2 матча в группе, тогда как Швейцария ни разу не победила, мы вылетаем в дивизион Б, а швейцарцы остаются в дивизионе А. Где справедливость?

Футбол — это спорт, а в спорте всегда должна присутствовать справедливость. Надеюсь, что решение поменяют и мы дальше сможем радовать болельщиков и получать невероятный опыт с такими топ-сборными», — приводит слова Зинченко «Футбол NEWS». 0