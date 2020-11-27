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    Зинченко: Я свое мнение могу засунуть в одно место, но итог матча Швейцария — Украина должен был решаться на футбольном поле

    Футбол Сборная Украины Футбол Украины Сборная Швейцарии УЕФА Лига наций Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций
    Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко заявил, что его возмутило решение УЕФА засчитать национальной команде техническое поражение в матче Лиги наций против Швейцарии.

    Александр Зинченко
    Александр Зинченко

    Накануне матча, который должен был состояться 17 ноября, департамент здравоохранения швейцарского Люцерна принял решение перевести на карантин всю делегацию сборной Украины из-за положительных результатов тестов на коронавирус у некоторых футболистов команды.

    После решения УЕФА сборная Украины опустилась на последнее место в группе и вылетела в Лигу B.

  • Сборной Украины засчитано техническое поражение в матче Лиги наций со Швейцарией
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    • «Эта новость застала всех врасплох. Эмоции были сразу, сейчас уже полегче. У меня в голове много мыслей, но скажу одно — это полностью несправедливое решение. Я понимаю, что мой комментарий ничем не сможет помочь. Я свое мнение, как говорится, извините за выражение, могу засунуть в одно место, но итог таких матчей в таких турнирах должен решаться по спортивному принципу, на футбольном поле.

    Я надеюсь, что наша ассоциация футбола сделает все от себя возможное, чтобы изменить решение УЕФА. Я уверен в этом. Выиграв 2 матча в группе, тогда как Швейцария ни разу не победила, мы вылетаем в дивизион Б, а швейцарцы остаются в дивизионе А. Где справедливость?

    Футбол — это спорт, а в спорте всегда должна присутствовать справедливость. Надеюсь, что решение поменяют и мы дальше сможем радовать болельщиков и получать невероятный опыт с такими топ-сборными», — приводит слова Зинченко «Футбол NEWS». 0

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