ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Николя ПепеПомутнение Пепе. Героизм Лено и каркас ворот спасли «Арсенал» в матче с «Лидсом»
  • 00:54
    • «Лилль» разгромил «Лорьян», Язиджи забил два мяча
  • 00:07
    • «Ливерпуль» на «Энфилде» разгромил «Лестер»
  • 23:58
    • Медведев — победитель Итогового турнира ATP
  • 00:42
    • Дубль Ибрагимовича принес «Милану» победу над «Наполи»
  • 23:44
    • Глушаков мог оказаться в чемпионате Казахстана
    Все новости спорта

    Митрюшкин: Было суперпредложение из России

    Футбол РПЛ Футбол России Фортуна Футбол Германии Трансферы Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Бывший голкипер «Спартака» Антон Митрюшкин, подписавший осенью контракт с немецкой «Фортуной», признался, что мог вернуться в чемпионат России.

    Антон Митрюшкин
    Антон Митрюшкин

    «Было суперпредложение из России. Плюс звали другие французские команды. Но я решил рискнуть и попробовать в "Монако". Хотя предполагал, что могут возникнуть трудности, которые в итоге и сложились.

  • Митрюшкин рассказал, почему не подписал контракт с «Монако»
  • Читайте по теме

    • Меня и раньше звали в РПЛ. Когда играл в "Сьоне", было три или четыре предложения на хороших условиях — я бы зарабатывал гораздо больше, чем в Швейцарии.

    Но я для себя давно поставил цель: играть в Европе. А раз выбрал такой путь, постараюсь не сворачивать. При этом я не перечёркиваю саму возможность вернуться и не собираюсь разбрасываться громкими словами: сюда поеду, а сюда — точно нет. Естественно, если появятся предложения — рассмотрю каждое. Просто в приоритете сейчас именно Европа», — приводит слова Митрюшкина Sport24. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Обойдет ли «Саутгемптон» «Челси»?
  • «Вулверхэмптон» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки
  • 4.50
    •
  • Выиграет ли «Кристал Пэлас» у «Бернли»?
  • «Бернли» — «Кристал Пэлас». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Смогут ли «Химки» набрать очки в Уфе?
  • «Уфа» — «Химки». Прогноз и ставки
  • 2.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.41
  • Экспресс дня 23 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  4.50
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бернли — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.90
  • Прогноз на матч Уфа — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.48
  • Прогноз на матч Атлетик — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Авангард — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч ЦСКА — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Куньлунь — Динамо Рига
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 50 000
  • рублей
    новым игрокам
    • забрать
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры