Митрюшкин: Было суперпредложение из России

Бывший голкипер «Спартака», подписавший осенью контракт с немецкой «Фортуной», признался, что мог вернуться в чемпионат России.

«Было суперпредложение из России. Плюс звали другие французские команды. Но я решил рискнуть и попробовать в "Монако". Хотя предполагал, что могут возникнуть трудности, которые в итоге и сложились.

Меня и раньше звали в РПЛ. Когда играл в "Сьоне", было три или четыре предложения на хороших условиях — я бы зарабатывал гораздо больше, чем в Швейцарии.

Но я для себя давно поставил цель: играть в Европе. А раз выбрал такой путь, постараюсь не сворачивать. При этом я не перечёркиваю саму возможность вернуться и не собираюсь разбрасываться громкими словами: сюда поеду, а сюда — точно нет. Естественно, если появятся предложения — рассмотрю каждое. Просто в приоритете сейчас именно Европа», — приводит слова Митрюшкина Sport24. 0