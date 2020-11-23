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    Митрюшкин рассказал, почему не подписал контракт с «Монако»

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    Бывший голкипер «Спартака» Антон Митрюшкин, ныне выступающий за немецкую «Фортуну», рассказал, почему не состоялся его переход в «Монако».

    Антон Митрюшкин
    Антон Митрюшкин

    Митрюшкин был на просмотре в «Монако» перел началом сезона.

    «Помнишь Маркоса Отеро, который был в штабе Якина в "Спартаке"? Я с ним поддерживаю связь. Сейчас он директор академии "Валенсии", а по детско-юношескому футболу считается очень серьезным специалистом во всей Европе. В Швейцарии его вообще знает каждый! Мы как-то созвонились, и он дал мне контакт одного испанского агента, который живет в Швейцарии и до этого уже вел меня: помогал "Сьону" вести переговоры с испанскими клубами. Так вот летом он узнал, что "Монако" ищет вратаря. Вышел на тренера вратарей Хосе Самбаде, который изучил мой профайл, отсмотрел видео и пригласил на просмотр.

    Они были уверены во мне — нужно было просто приехать и начать тренироваться. Единственное, что смущало: в клубе, в отличие от тренерского штаба, хотели взять более возрастного игрока.

    На 99 процентов уверен, что да (остался бы, если бы не назначение Ковача). После игры с "Серкль Брюгге" мы разговаривали с тренером вратарей о том, что мной доволен и он, и главный тренер, поэтому все движется к подписанию контракта. Но после этого клуб объявляет о назначении Нико Ковача и полностью меняет штаб. Я понял, что вопрос со мной уже не будет решен. За эти пару недель я и так отклонил пару предложений — больше тратить время не хотелось.

    Обиды на "Монако" точно не осталось — наоборот, я рад, что получил такой опыт. Поработать с Хосе Самбаде дорогого стоит — он один из самых известных тренеров вратарей в мире, чьи упражнения используют многие специалисты. В такие моменты понимаешь, к чему вообще стремиться. Так что опыт я получил очень приличный», — рассказал Митрюшкин в интервью Sport24. 0

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