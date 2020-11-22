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    Бруну Фернандеш принес «Ман Юнайтед» победу над «Вест Бромом»

    «Манчестер Юнайтед» — «Вест Бромвич»: счет 1:0, обзор гола

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    В 9 туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» не без труда обыграл «Вест Бромвич» забив один единственный гол.

    Бруну Фернандеш
    Бруну Фернандеш

    Автором победного мяча стал Бруну Фернандеш, который забил с пенальти. Правда, забить удалось со второй попытки.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Манчестер Юнайтед — Вест Бромвич 1:0
    Гол: 1:0 Бруну Фернандеш (пенальти) (56') Манчестер Юнайтед: Давид де Хеа, Виктор Нильссон Линделёф, Гарри Магуайр, Алекс Теллес, Аарон Ван-Биссака, Хуан Мата (Эдинсон Кавани, 63'), Маркус Рашфорд (Донни ван де Бек, 79'), Фред (Скотт МакТоминай, 84'), Бруну Фернандеш, Неманья Матич, Антони Марсьяль Вест Бромвич: Сэм Джонстон, Дарнелл Ферлонг, Кайл Бартли, Адесево Аджайи, Конор Таунсенд, Бранислав Иванович (Филип Кровинович, 79'), Грэйди Диангана (Хал Робсон-Кану, 62'), Матеус Перейра, Конор Галлахер, Ромен Сойерс, Карлан Ахирни-Грант (Каллум Робинсон, 62') Предупреждения: Конор Галлахер (76'), Эдинсон Кавани (90')

    «Манкунианцам» удалось выиграть, хоть и с трудом. Команда Сульшера набрала 10 очков и пока что занимает 14 место. «Вест Бромвич» на 18 месте без единой победы в этом сезоне. 0

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