Вратарь сборной России сдал сомнительный тест на коронавирус

Матвей Сафонов
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Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.
В настоящее время проходит перепроверка, после чего будет определена дальнейшая тактика действий игрока в расположении сборной.
Ранее во время сбора сомнительные тесты были у Антона Заболотного, Даниила Лесового и Александра Ерохина.
а Матвей Сафонов, у которого выявлен сомнительный тест на коронавирус, в данный момент ждёт перепроверки результатов в Стамбуле.— Сборная России (@TeamRussia) November 16, 2020
Напомним, в ближайшем матче российская команда сыграет в Белграде с Сербией.