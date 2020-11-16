Вратарь сборной России сдал сомнительный тест на коронавирус

По итогам тестирования на коронавирус, которое прошла сборная России в Стамбуле, сомнительный результат выявлен у голкипера «Краснодара»

Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

В настоящее время проходит перепроверка, после чего будет определена дальнейшая тактика действий игрока в расположении сборной.

Ранее во время сбора сомнительные тесты были у Антона Заболотного, Даниила Лесового и Александра Ерохина.

а Матвей Сафонов, у которого выявлен сомнительный тест на коронавирус, в данный момент ждёт перепроверки результатов в Стамбуле. — Сборная России (@TeamRussia) November 16, 2020

Напомним, в ближайшем матче российская команда сыграет в Белграде с Сербией.

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