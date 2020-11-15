«Нидерланды» — «Босния и Герцеговина»: счет матча 3:1, обзор голов

Сборнаяодержала победу над командойв домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги наций.

Встреча группы A1, которая прошла в Амстердаме, завершилась со счетом 3:1.

«Оранжевые» вышли вперед уже на 6-й минуте, когда Жоржиньо Вейналдум нанес точный удар с десяти метров.

Еще спустя семь минут Вейналдум оформил дубль, воспользовавшись скидкой от Стивена Бергейса.

На 55-й минуте успех нидерландцев развил Мемфис Депай, замкнувший прострел Дензела Дюмфриса.

Боснийцы ответили на 63-й минуте голом Смаила Превляка, вышедшего на поле всего за две минуты до этого.

В следующем туре Нидерланды отправятся в гости к Польше, а Босния и Герцеговина примет Италию.

Футбол. Лига наций УЕФА. A1 Нидерланды — Босния и Герцеговина 3:1 Голы: 1:0 Жоржиньо Вейналдум (6'), 2:0 Жоржиньо Вейналдум (14'), 3:0 Мемфис Депай (55'), 3:1 Смаил Превляк (63') Нидерланды: Тим Крул, Стефан де Врей, Овен Вейндал (Патрик ван Анхольт, 79'), Дейли Блинд, Дензел Дюмфрис (Ханс Хатебур, 64'), Жоржиньо Вейналдум (Донни ван де Бек, 65'), Дави Классен, Френки де Йонг, Стивен Бергёйс (Калвин Стенгс, 89'), Мемфис Депай (Квинси Промес, 79'), Люк де Йонг Босния и Герцеговина: Ибрагим Шехич, Деннис Хаджикадунич, Дарко Тодорович, Зеад Колашинац, Синиша Санишанин, Миралем Пьянич (Almedin Ziljkic, 89'), Гойко Цимирот, Раде Крунич (Amar Rahmanovic, 78'), Эдин Вишча (Benjamin Tatar, 78'), Армин Ходжич (Смаил Превляк, 61'), Амер Гояк (Владан Данилович, 62') Предупреждения: Дарко Тодорович (39'), Дави Классен (68'), Синиша Санишанин (88')

Группа А1: 1. Нидерланды — 8 очков, 2. Польша — 7 очков, 3. Италия — 6 очков, 4. Босния и Герцеговина — 2 очка. 0