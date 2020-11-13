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    Сборная Словакии в овертайме сломила сопротивление Северной Ирландии

    Северная Ирландия — Словакия: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Евро-2020 (2021) Сборная Северной Ирландии Сборная Словакии Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Сборная Словакии нанесла поражение команде Северной Ирландии в финальном матче пути B квалификации Евро-2020.

    Футболисты сборной Словакии
    Футболисты сборной Словакии

    Встреча, которая прошла в Белфасте, завершилась со счетом 2:1 в пользу словаков.

    Гости открыли счет на 17-й минуте. Юрай Куцка реализовал выход один на один с вратарем после того, как защитники соперника неудачно распорядились мячом.

    Команда Иана Бараклафа отыгралась на 87-й минуте благодаря автоголу Милана Шкриньяра, срезавшего мяч в свои ворота.

    Игра перешла в овертайм, где словаки все же вырвали победу. Героем стал Михал Дюриш, который на 110-й минуте точно пробил из-под защитника в ближний угол.

    Сборная Словакии вышла на Евро-2020, где сыграет в группе E вместе с Испанией, Швецией и Польшей. 0

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