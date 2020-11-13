Северная Ирландия — Словакия: счет матча 1:2, обзор голов

Сборнаянанесла поражение командев финальном матче пути B квалификации Евро-2020.

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Встреча, которая прошла в Белфасте, завершилась со счетом 2:1 в пользу словаков.

Гости открыли счет на 17-й минуте. Юрай Куцка реализовал выход один на один с вратарем после того, как защитники соперника неудачно распорядились мячом.

Команда Иана Бараклафа отыгралась на 87-й минуте благодаря автоголу Милана Шкриньяра, срезавшего мяч в свои ворота.

Игра перешла в овертайм, где словаки все же вырвали победу. Героем стал Михал Дюриш, который на 110-й минуте точно пробил из-под защитника в ближний угол.

Сборная Словакии вышла на Евро-2020, где сыграет в группе E вместе с Испанией, Швецией и Польшей. 0