Бельгия — Швейцария: счет матча 2:1, обзор голов

одержала домашнюю победу над(2:1) в товарищеском матче, прошедшем в Лёвене.

Счет в матче открыли гости — на 12-й минуте отличился Адмир Мехмеди. На 49-й минуте Миши Батшуайи сравнял счет, а на 70-й минуте он оформил дубль, принеся бельгийцам победу.

Футбол. Товарищеские матчи (сборные) Бельгия — Швейцария 2:1 Голы: 0:1 Адмир Мехмеди (12'), 1:1 Миши Батшуайи (49'), 2:1 Миши Батшуайи (71') Бельгия: Симон Миньоле, Себастиан Борнау, Ян Вертонген (Hannes Delcroix, 58'), Брандон Мехеле, Леандер Дендонкер (Юри Тилеманс, 46'), Ханс Ванакен, Доди Лукебакио (Joris Kayembe Ditu, 84'), Торган Азар, Деннис Прает, Насер Шадли (Томас Фоке, 58'), Миши Батшуайи Швейцария: Ивон-Ландри Мвого, Лорис Бенито (Бечир Омерагич, 75'), Эрай Джюмарт, Fabian Schaer, Гранит Джака (Шердан Шакири, 46'), Стивен Цубер (Рубен Варгас, 46'), Джибриль Соу, Адмир Мехмеди (Ренато Штеффен, 46'), Эдмилсон Фернандеш, Брил Эмболо (Сильван Видмер, 46'), Марио Гавранович (Харис Сеферович, 63')

15 ноября сборная Бельгии на своем поле сыграет против Англии в рамках группового этапа Лиги наций, а команда Швейцарии днем ранее дома встретится с Испанией.

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В другом матче дня сборная Австрии на выезде разгромила команду Люксембурга со счетом 3:0.

На 61-й и 83-й минутах авторами голов стали Гернот Траунер и Адриан Грбич. В компенсированное время отличился Филипп Визингер (90+3).

Футбол. Товарищеские матчи (сборные) Люксембург — Австрия 0:3 Голы: 0:1 Гернот Траунер (61'), 0:2 Адриан Грбич (83'), 0:3 Филипп Визингер (90') Люксембург: Антони Морис, Энес Махмутович, Ларс Кристьян Крог Жерсон (Флориан Бонерт, 46'), Дирк Карлсон (Данель Синани, 46'), Майкл Сантос, Венсан Тиль (Вахид Селимович, 46'), Стефано Бенси, Леандро Баррейро Мартинс (Лоран Жанс, 46'), Алдин Скендерович (Seid Korac, 46'), Эдвин Муратович (Жерсон Родригес, 67'), Морис Девилль Австрия: Павао Перван, Мартин Хинтереггер (Александар Драгович, 46'), Гернот Траунер, Филипп Линхарт, Кристофер Триммель, Филипп Визингер, Raphael Holzhauser (Юлиан Баумгартлингер, 81'), Петер Жуль, Валентин Лацаро (Хусейн Балич, 58'), Sasa Kalajdzic (Адриан Грбич, 46'), Луис Шауб (Райнхольд Ранфтль, 58')

14 ноября люксембуржцы сыграет на выезде со сборной Кипра. 15 ноября сборная Австрии примет команду Северной Ирландии. 0