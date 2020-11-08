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    «Вильярреал» на выезде одолел «Хетафе» и вышел в лидеры Примеры

    «Хетафе» — «Вильярреал»: счет матча 1:3, обзор голов

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    В матче 9-го тура чемпионата Испании «Хетафе» потерпел домашнее поражение от «Вильярреала» — 1:3.

    «Вильярреал»
    «Вильярреал»

    Счет на 11-й минуте открыл нападающий гостей Пако Алькасер. На 16-й хозяева отыгрались благодаря голу Мауро Арамбарри.

    Уже минуту спустя Ману Тригерос вновь вывел «Вильярреал» вперед. Третий гол гостей на 62-й забил Жерар Морено после передачи Алькасера.

    Футбол. Испания. Примера
    Хетафе — Вильярреал 1:3
    Голы: 0:1 Пако Алькасер (11'), 1:1 Мауро Арамбарри (16'), 1:2 Manuel Trigueros (17'), 1:3 Херар Морено (62') Хетафе: Давид Сория, Даконам Ортега Дьене, Эрик Кабако (Анхель Родригес, 32'), Chema, Аллан Ньом, Марк Кукурелья, Мауро Арамбарри, Неманья Максимович, Давид Тимор (Victor Mollejo, 46'), Энес Унал (Хайме Мата, 46'), Хуан Эрнандес Вильярреал: Серхио Асенхо, Марио Гаспар, Рауль Альбиоль, Пау Торрес, Альфонсо Педраса, Даниэль Парехо (Франсис Коклен, 73'), Висенте Иборра, Manuel Trigueros, Херар Морено (Такэфуса Кубо, 86'), Пако Алькасер (Карлос Бакка, 73'), Мойсес Гомес (Первис Эступинан, 86') Предупреждения: Мойсес Гомес (21'), Висенте Иборра (27'), Давид Тимор (42'), Chema (52'), Manuel Trigueros (65'), Неманья Максимович (90'), Альфонсо Педраса (90')

    Набрав 19 очков в девяти встречах, команда Унаи Эмери стала лидером чемпионата. У занимающего вторую строчку «Атлетико» 17 очков после семи игр.

    «Хетафе» находится на девятом месте с 11 очками после девяти встреч.

    В следующем туре «Вильярреал» дома сыграет с мадридским «Реалом» 21 ноября, а «Хетафе» на следующий день отправится в гости к «Эйбару». 0

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