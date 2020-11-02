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    Сборная России объявила заявку на ноябрьские матчи

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    Объявлен состав сборной России на матчи Лиги наций со сборными Турции и Сербии, а также товарищескую встречу с Молдавией.

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов

    Всего в основном списке значится 28 футболистов:

    Вратари: Антон Шунин («Динамо»), Маринату Гилерме («Локомотив»), Матвей Сафонов («Краснодар»);

    Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Игорь Дивеев, Мариу Фернандес (оба — ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо»), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба — «Зенит»), Федор Кудряшов («Антальяспор» Турция), Андрей Семенов («Ахмат»), Игорь Смольников («Краснодар»);

    Полузащитники: Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все — «Зенит»), Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Ионов, («Краснодар»), Константин Кучаев, Иван Обляков (оба — ЦСКА), Даниил Лесовой, Даниил Фомин (оба — «Динамо»), Алексей Миранчук («Аталанта» Италия), Антон Миранчук («Локомотив»), Денис Черышев («Валенсия», Испания);

    Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Антон Заболотный («Сочи»), Александр Соболев («Спартак»).

    Также в резервный список вошли еще шесть игроков, которые могут быть вызваны в сборную в случае необходимости: Сослан Джанаев («Сочи»), Александр Жиров («Зандхаузен», Германия), Зелимхан Бакаев («Спартак»), Юрий Газинский («Краснодар»), Владислав Игнатьев, Федор Смолов (оба — «Локомотив»).

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