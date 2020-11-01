«Тамбов» — «Динамо»: счет 1:2 обзор голов

В 13 туре РПЛ московскоес трудом набрало три очка, одолев на выезде2:1.

«Волкам» было показано две красные карточки. Свою команды в меньшинстве оставили Гурам Тетрашвили и Антон Килин.

Счет в матче открыл Даниил Лесовой. Гол был забит на 8 минуте. Выровнял положение на 64 минуте Герман Онугха ударом с пенальти.

Победный гол в игре забил Николай Комличенко. Форвард реализовал пенальти на 93 минуте поединка.

Футбол. Россия. Премьер-лига Тамбов — Динамо 1:2 Голы: 0:1 Даниил Лесовой (8'), 1:1 German Onugkha (пенальти) (64'), 1:2 Николай Комличенко (пенальти) (90') Тамбов: Сергей Рыжиков, Алексей Рыбин, Евгений Шляков, Вараздат Ароян, Александр Каплиенко, Сослан Таказов, Гурам Тетрашвили, Мохаммед Рабиу (Sebastien Thill, 37'), Павел Карасев, Антон Килин, German Onugkha Динамо: Антон Шунин, Сергей Паршивлюк, Дмитрий Скопинцев (Arsen Zakharyan, 78'), Иван Ордец, Роман Евгеньев, Роман Нойштедтер (Konstantin Tyukavin, 70'), Антон Терехов (Владислав Карапузов, 60'), Даниил Лесовой, Себастьян Шиманьски, Даниил Фомин, Николай Комличенко Предупреждения: Александр Каплиенко (2'), Себастьян Шиманьски (6'), Роман Нойштедтер (32'), Антон Килин (44'), Антон Килин (54'), Павел Карасев (57'), Иван Ордец (64'), Евгений Шляков (90'), Николай Комличенко (90') Удаление: Гурам Тетрашвили (60')

«Динамо» набирает 23 очка и занимает 4 место. «Тамбов» находится над зоной вылета с 12 очками в активе. 0