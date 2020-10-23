«Енисею» запретили регистрировать игроков

На заседании Палаты РФС по разрешению споров были применены санкции к красноярскому

На клуб наложен запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры в связи с задолженностями перед игроками.

«Волки» обязаны погасить задолженности перед Дмитрием Торбинским, Дмитрием Ятченко, Алексеем Грицаенко и Павлом Комоловым. Речь идет о долгах за сезон-2018/19.

РФС удовлетворил заявления футболистов о взыскании с «Енисея» задолженности по премиям и иным выплатам в полном объеме, по компенсации неиспользованного отпуска при увольнении, а также по процентам за задержку выплаты премий. 0