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    «Штутгарт» и «Кельн» обменялись голами

    «Штутгарт» — «Кельн»: счет матча 1:1, обзор голов

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    «Штутгарт» сыграл вничью с «Кельном» в домашнем матче пятого тура немецкой Бундеслиги.

    «Штутгарт» — «Кельн»
    «Штутгарт» — «Кельн»

    Встреча, которая прошла на «Мерседес-Бенц Арене», завершилась со счетом 1:1.

    Уже на 1-й минуте Орел Мангала вывел хозяев вперед. Гости отыгрались на 23-й минуте благодаря пенальти, который реализовал Себастьян Андерссон.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Штутгарт — Кёльн 1:1
    Голы: 1:0 Орел Мангала (1'), 1:1 Себастьян Андерссон (пенальти) (23') Штутгарт: Грегор Кобель, Marc Kempf (Марчин Каминьски, '), Паскаль Штенцель, Атакан Каразор, Ватару Эндо, Tanguy Coulibaly (Николас Гонсалес, '), Гонсало Кастро, Даниэль Дидави (Филипп Клемент, '), Орел Мангала, Sasa Kalajdzic (Дарко Чурлинов, '), Silas Wamangituka (Роберто Массимо, ') Кёльн: Тимо Хорн, Рафаэль Кцихос, Исмаил Якобс, Кингсли Эхизибуэ (Dimitris Limnios, '), Jannes Horn (Ноа Каттербах, '), Себастиан Борнау, Ондрей Дуда (Salih Ozcan, '), Эльвис Реджбечай, Эйе Скири, Мариус Вольф, Себастьян Андерссон (Антони Модест, ') Предупреждения: Кингсли Эхизибуэ (8'), Silas Wamangituka (51'), Исмаил Якобс (55'), Ондрей Дуда (68'), Эйе Скири (72'), Атакан Каразор (80'), Salih Ozcan (88')

    В турнирной таблице Бундеслиги «Штутгарт» занимает четвертое место (8 очков), а «Кельн» — 16-е (2 очка). 0

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