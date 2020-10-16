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    Депай перейдет в «Барселону» зимой

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    «Барселона» намерена оформить переход нападающего «Лиона» Мемфиса Депая в январе, когда в Европе снова откроется трансферное окно.

    Мемфис Депай
    Мемфис Депай

    По информации Diario Sport, «Барселона» уже согласовала с «Лионом» трансфер Депая.

    Голландский футболист, как известно, мог перейти в каталонский клуб этой осенью, но сделка сорвалась в последний момент из-за французского полузащитника Усмана Дембеле, который отказался покидать «Барселону».

  • СМИ: Месси против подписания Депая в «Барселону»
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    • В январе руководство «Барселоны» снова попытается найти новую команду для Дембеле.

    Кроме того, каталонцы планируют продать датского форварда Мартина Брэйтуэйта.

    В текущем чемпионате Франции Депай провел шесть матчей и забил четыре мяча.

    Ранее Депай заявил, что надеется покинуть «Лион» в январе. 0

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