Депай перейдет в «Барселону» зимой

намерена оформить переход нападающего «Лиона»в январе, когда в Европе снова откроется трансферное окно.

По информации Diario Sport, «Барселона» уже согласовала с «Лионом» трансфер Депая.

Голландский футболист, как известно, мог перейти в каталонский клуб этой осенью, но сделка сорвалась в последний момент из-за французского полузащитника Усмана Дембеле, который отказался покидать «Барселону».

В январе руководство «Барселоны» снова попытается найти новую команду для Дембеле.

Кроме того, каталонцы планируют продать датского форварда Мартина Брэйтуэйта.

В текущем чемпионате Франции Депай провел шесть матчей и забил четыре мяча.

Ранее Депай заявил, что надеется покинуть «Лион» в январе. 0