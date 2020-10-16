Депай перейдет в «Барселону» зимой

Мемфис Депай
globallookpress.com
По информации Diario Sport, «Барселона» уже согласовала с «Лионом» трансфер Депая.
Голландский футболист, как известно, мог перейти в каталонский клуб этой осенью, но сделка сорвалась в последний момент из-за французского полузащитника Усмана Дембеле, который отказался покидать «Барселону».
В январе руководство «Барселоны» снова попытается найти новую команду для Дембеле.
Кроме того, каталонцы планируют продать датского форварда Мартина Брэйтуэйта.
В текущем чемпионате Франции Депай провел шесть матчей и забил четыре мяча.
Ранее Депай заявил, что надеется покинуть «Лион» в январе. 0