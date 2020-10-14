«Ливорно» находится на грани банкротства

Президентсообщил, что клуб будет вынужден начать процедуру банкротства.

«Мы уже созвали собрание правления, и завтра я сделаю то, что президент сделал бы в этих обстоятельствах: передам дела в суд по делам о банкротстве. Время вышло, денег нет.

Я передам соответствующие документы, чтобы они могли выяснить, кто виноват. Я не уйду в отставку и не стану ничьей марионеткой. Все окончено», — приводит слова Наварро Tuttomercatoweb.

«Ливорно» в текущем сезоне выступает в серии C. Последний сезон в серии А клуб провел в сезоне-2013/14. 0