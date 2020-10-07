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    Португалия сыграла вничью с Испанией, Польша разгромила Финляндию

    Португалия — Испания: счет 0:0

    Футбол Товарищеские матчи Сборная Португалии Португалия Сборная Польши Сборная Испании Футбол Испании Сборная Финляндии
    В рамках товарищеского поединка сборные Португалии и Испании сыграли вничью со счетом 0:0.

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду

    Впереди у Португалии игра в Лиге наций с Францией. Игра запланирована на 11-е октября. Испанцы проведут встречу с Украиной 13-го октября.

    Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
    Португалия — Испания 0:0
    Португалия: Руй Патрисиу, Пепе (Рубен Диаш, 46'), Рафаэл Геррейру (Нелсон Семеду, 68'), Рубен Семеду, Жоау Канселу, Жоау Моутинью (Вилльям Карвалью, 46'), Ренату Саншеш, Рубен Невеш, Криштиану Роналду (Жоау Фелиш, 72'), Андре Силва (Бернарду Силва, 46'), Франсиску Тринкан (Диогу Жота, 79') Испания: Кепа Аррисабалага, Эрик Гарсия (Серхио Рамос, 81'), Диего Льоренте, Серхио Регилон (Хосе Гайя, 46'), Серхи Роберто, Серхио Бускетс (Адама Траоре, 62'), Даниель Себальос (Хосе Кампанья, 46'), Серхио Каналес (Родриго Эрнандес, 61'), Даниэль Ольмо, Херар Морено, Родриго (Микель Мерино, 46') Предупреждения: Серхио Регилон (44'), Рубен Семеду (56')

    В параллельном матче Польша разгромила финнов, забив им 5 мячей. Это вторая победа подряд для «орлов».

    Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
    Польша — Финляндия 5:1
    Голы: 1:0 Камил Гросицки (9'), 2:0 Камил Гросицки (18'), 3:0 Камил Гросицки (38'), 4:0 Кшиштоф Пёнтек (53'), 4:1 Ильмари Нисканен (68'), 5:1 Аркадиуш Милик (87') Польша: Бартломей Дронговский, Себастьян Валюкевич (Павел Бохневич, 46'), Ян Беднарек, Михал Карбовник, Бартош Берешиньски (Alan Czerwiski, 62'), Кароль Линетти, Якуб Модер (Гжегож Крыховяк, 61'), Камил Гросицки (Rafal Pietrzak, 62'), Дамиан Кондзёр (Камиль Юзвяк, 82'), Аркадиуш Милик, Кшиштоф Пёнтек (Матеуш Клих, 72') Финляндия: Йессе Йоронен, Юхани Ойяла, Саули Вяйсянен, Томас Лам (Ильмари Нисканен, 46'), Daniel O'Shaughnessy (Йере Уронен, 46'), Расмус Шуллер, Юха Пиринен (Роберт Тэйлор, 46'), Николай Алхо, Йони Кауко (Глен Камара, 62'), Фредрик Йенсен (Пюрю Сойри, 82'), Йоэль Похьянпало (Расмус Карялайнен, 62')

    В составе хозяев забивали Аркадиуш Милик, Кшиштоф Пентек и Камиль Гросицки (хэт-трик). Илмари Нисканен отличился в составе гостей. 0

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