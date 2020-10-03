Ерохин надеется сделать правильные выводы из матча со «Спартаком»

Полузащитник «Зенита»прокомментировал результат матча со «Спартаком» (1:1) в десятом туре чемпионата России.

«Исходя из того, как складывалась игра — конечно упустили победу. Вели 1:0, наверное, после забитого мяча нужно было увеличивать преимущество, дожимать. Но, к сожалению, низко сели и получили несколько моментов в свои ворота, пропустили гол. Важно из этой ничьи сделать правильные выводы и двигаться дальше.

Нет, задачи сыграть на удержание не было. Думаю, хотели укрепить преимущество. Некоторые полу-моменты, неплохие выходы из обороны были, но не воспользовались своими шансами. Поэтому и пропустили.

Очень приятно, что так поддерживали болельщики. Действительно, это чувствуется, когда ты играешь в гостях. Но при такой поддержке чувствуешь себя как дома. Огромное спасибо — во многом благодаря им сегодня терпели, играли, боролись», — приводит слова Ерохина официальный сайт «Зенита». 0