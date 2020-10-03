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    «Зенит» упустил победу над «Спартаком» в Москве

    «Спартак» — «Зенит»: счет матча 1:1, обзор голов

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    Московский «Спартак» на своем поле сыграл вничью с питерским «Зенитом» (1:1) в матче 10-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 65-й минуте. Дуглас Сантос навесил с левого фланга атаки в штрафную «Спартака», где Дзюба головой сбросил мяч на Ерохина и тот ударом в касание с линии вратарской отправил мяч в угол ворот.

    А на 86-й минуте Крал ворвался в штрафную «Зенита» с правого фланга атаки, обыграл Дугласа Сантоса и отпасовал в центр на оставшегося без присмотра Понсе,а тот ударом в касание отправил мяч точно в угол ворот.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Спартак — Зенит 1:1
    Голы: 0:1 Александр Ерохин (65'), 1:1 Эсекьель Понсе (86') Спартак: Александр Максименко, Самуэль Жиго, Айртон Лукас, Георгий Джикия, Павел Маслов, Зелимхан Бакаев (Александр Соболев, 53'), Остон Урунов (Андрей Ещенко, 85'), Алекс Краль, Роман Зобнин, Джордан Ларссон (Дмитрий Маркитесов, 90'), Эсекьель Понсе Зенит: Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Деян Ловрен, Вячеслав Караваев, Ярослав Ракицкий, Вильмар Барриос, Андрей Мостовой (Сердар Азмун, 72'), Александр Ерохин, Магомед Оздоев (Алексей Сутормин, 90'), Малком (Данил Круговой, 90'), Артём Дзюба Предупреждения: Дуглас Сантос (37'), Александр Соболев (59'), Вильмар Барриос (88'), Деян Ловрен (89'), Андрей Ещенко (90')

    «Зенит» и «Спартак» возглавляют турнирную таблицу РПЛ, набрав по 21 очку. Команда Сергея Семака находится выше по дополнительным показателям.

    В рамках следующего тура ориентировочно 18 октября состоятся матчи «Химки» — «Спартак» и «Зенит» — «Сочи». 0

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